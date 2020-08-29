شاهد.. لجنة بوزارة الإسكان تتفقد مشروع العمارات السكنية بكوم أمبو

قامت لجنة مشكلة من وزارة الإسكان ، بتفقد موقع مشروع العمارات السكنية منخفضة التكاليف بقرية فطيرة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان .
وتأتى زيارة هذه اللجنة بهدف القيام بالمتابعة الميدانية للموقف التنفيذى لمشروع الإسكان من أجل الإسراع بإنهاء المشروع حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.
وقد رافق مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أعضاء لجنة وزارة الإسكان لتوضيح كافة المطالب التى تساهم فى سرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى .
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هذا وقد قامت شركة مياه الشرب بإعادة ضخ المياه بعد أن أنهت فرق الصيانة أعمال إصلاح كسر بخط مواسير 8 بوصة بالكاجوج شمال مركز كوم أمبو، لحدوث كسر مفاجئ بالخط ، وقد تواجد رئيس قرية الكاجوج وبحضور الفنيين بشركة مياه الشرب بالمنطقة ومسئولى شركة المقاولون العرب لسرعة نهو الأعمال، وكذلك الدفع بفرق الإصلاح وحفار للمساعدة فى إصلاح الخط وسرعة إعادة الخدمة للمواطنين.
من ناحية أخرى، كان اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أسوان وجه بحل مشكلة انقطاع المياه المستمر في قرية المنشية بمركز كوم أمبو الاستجابة لشكاوى الأهالى.
وقامت الوحدة المحلية لقرية المنشية بناء شكوى أهالي المنشية بحري والكمبيل لانقطاع المياه المستمر وتم التواصل والتعاون مع مرفق مياه كوم أمبو لحل المشكلة، وقام مرفق مياه كوم أمبو بإرسال فريق الصيانة والمعدات وجارى العمل لحل المشكلة من قبل مرفق مياه كوم أمبو.
وتأتى زيارة هذه اللجنة بهدف القيام بالمتابعة الميدانية للموقف التنفيذى لمشروع الإسكان من أجل الإسراع بإنهاء المشروع حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.
وقد رافق مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أعضاء لجنة وزارة الإسكان لتوضيح كافة المطالب التى تساهم فى سرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى .
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لجنة من كهرباء كوم أمبو تعاين الإسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة قش الأرز .. صور
هذا وقد قامت شركة مياه الشرب بإعادة ضخ المياه بعد أن أنهت فرق الصيانة أعمال إصلاح كسر بخط مواسير 8 بوصة بالكاجوج شمال مركز كوم أمبو، لحدوث كسر مفاجئ بالخط ، وقد تواجد رئيس قرية الكاجوج وبحضور الفنيين بشركة مياه الشرب بالمنطقة ومسئولى شركة المقاولون العرب لسرعة نهو الأعمال، وكذلك الدفع بفرق الإصلاح وحفار للمساعدة فى إصلاح الخط وسرعة إعادة الخدمة للمواطنين.
من ناحية أخرى، كان اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أسوان وجه بحل مشكلة انقطاع المياه المستمر في قرية المنشية بمركز كوم أمبو الاستجابة لشكاوى الأهالى.
وقامت الوحدة المحلية لقرية المنشية بناء شكوى أهالي المنشية بحري والكمبيل لانقطاع المياه المستمر وتم التواصل والتعاون مع مرفق مياه كوم أمبو لحل المشكلة، وقام مرفق مياه كوم أمبو بإرسال فريق الصيانة والمعدات وجارى العمل لحل المشكلة من قبل مرفق مياه كوم أمبو.