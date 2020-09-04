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مرأة

للتخلص من الوزن الزائد.. طريقة عمل شوربة حرق الدهون

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يعاني الكثيرون من زيادة الوزن وتراكم الدهون التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، لذا نبحث دائما عن طرق ووصفات طبيعية لكي تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشاري التغذيه العلاجية، إن تناول الشوربة الحارقة للدهون سلاح ذو حدين حيث يمكن اعتبارها من السناك الدايت وشربها بين الوجبات الرئيسية أو عند الشعور بالجوع تساعد على تخليص الجسم من السموم وتساعد على تحفيز عملية حرق الدهون بل إنها تساعد على تحفيز عملية حرق الدهون بنجاح ويمكنها تلبية الشعور الملح بالجوع.

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وكشفت جيهان الدمرداش، عن مكونات الشوربة الحارقة للدهون وهما ..
- ثلاث ثمرات كوسة
- ثلاث ثمرات لفت
- ثمرة واحدة جزر
- ٦ بصل أخضر
- ٢٠٠ جرام من الكرات
- حزمة كبيرة من الملفوف ( كرنب )
- لتر ونصف من الماء
- ملح و فلفل اسود للتتبيل

طريقة التحضير 
يتم تقطيع الخضروات إلى قطع صغيرة ثم يتم وضع إناء به لتر ونصف من الماء على البوتاجاز وإشعال النار ويتم وضع الخضروات المقطعة فى الإناء على حرارة مرتفعة لمدة 10 دقائق وتترك للغليان ويتم وضح نصف ملعقة ملح ونصف ملعقة فلفل اسود بعد ذلك يتم تهدئة النار وتركها حتى استواء الخضروات وتترك لتبرد قليلا ثم بعد ذلك يتم وضعها فى الخلاط وطحنها حتى تتحول الخضروات إلى سائل وبعد ذلك يتم شرب كوب بين الوجبات الرئيسية أو عند الشعور بالجوع.

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