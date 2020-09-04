عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة ابنة غادة عبد الرازق في عيد ميلادها

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة أبنتها روتانا.





علقت غادة عبد الرازق على الصور قائلة:" عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة وكل حياتي."





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وأعتادت روتانا أبنة الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الأنستجرام، بأبرز الصور مما كشف عن إطلالاتها وأناقتها وأهتمامها بأحدث صيحات الموضة.





تتمتع أبنة غادة عبد الرازق بذوق راقي في اختيار الأزياء التي تظهر بها، كما تحرص على التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.





تعتمد أبنة غادة عبد الرازق على اختيار الحقائب والأحذية التي تزيد من أناقتها و تمنحها مظهرا جذابا، كما تظهر بتسريحات شعر بسيطة و غير مبالغ فيها و تقوم بأختيار صيحات المكياج التي تبرز جمالها.







