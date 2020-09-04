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رياضة

شاهد.. زوجة مصطفى محمد تحتفل بطريقة خاصة بهدفه فى مرمى بيراميدز

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
حرصت حياة سلامة زوجة مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى على الإحتفال بطريقتها الخاصة بهدف بلدوزر القلعة البيضاء الجديد فى مرمى بيراميدز .

ونشرت حياة سلامة زوجة مصطفى محمد صورة لها برفقة هداف الزمالك الشاب و علقت عليها قائلة : الهداف هداف .

وقاد مصطفى محمد فريقه الزمالك لحسم المركز الثانى على حساب غريمه بيراميدز بالفوز بهدفين دون مقابل بعدما سجل البلدوزر الهدف الأول من متابعة رائعة وتكفل الدبابة الكونغولية كابونجو كاسونجو بالهدف الثانى ليرفع الفريق الأبيض رصيده الى 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث .

ويلتقى الزمالك مع طلائع الجيش مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدوري .


شاهد.. زوجة مصطفى محمد تحتفل بطريقة خاصة بهدفه فى مرمى بيراميدز
شاهد.. زوجة مصطفى محمد تحتفل بطريقة خاصة بهدفه فى مرمى بيراميدز
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