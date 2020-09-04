مبروك لأخواتي.. كريم فهمى ينشر صورا من مسرحية صباحية مباركة

شارك الفنان كريم فهمى جمهوره عدة صور جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهر كريم فهمى فى الصور بصحبة أبطال مسرحية "صباحية مباركة".





وعلق كريم فهمى قائلًا:"مبروك اخواتي النجوم علي ربيع و أوس أوس علي مسرحيتهم و مبروك لكل ابطال العمل و استاذ اشرف عبد الباقي و شكرا علي كرم الضيافه و علي كمية الضحك اللي الواحد ضحكوا في المسرحيه"





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يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي 2020، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.





"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير، حتى وصل الأمر بينهما للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي