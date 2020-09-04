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ديني

محافظ جنوب سيناء ورئيس ودينية النواب يشيدون بجودة لحوم الأضاحي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وجميع التنفيذيين بجودة لحوم أضاحي وزارة الأوقاف.

جاء ذلك،  خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمحافظ جنوب سيناء بديوان عام محافظة جنوب سيناء، وأشاد الأخير، بعظمة هذا المشروع، الذي يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته.

جدير بالذكر أنه تم توزيع ٤١٥ طن لحوم حتى الآن منها ستة أطنان لحوم تم توزيعها بمحافظة جنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء ورئيس ودينية النواب يشيدون بجودة لحوم الأضاحي
محافظ جنوب سيناء ورئيس ودينية النواب يشيدون بجودة لحوم الأضاحي
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