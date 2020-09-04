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محافظات

افتتاح مسجد "الحق المبين" ببشاير الخير ٣.. محافظ الإسكندرية: نأمل أن تكون جميع مساجد الإسكندرية على هذا الطراز الحضاري

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:02 م
مسجد الحق المبين
مسجد الحق المبين
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أحمد بسيوني

أفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أ ح/ أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، اليوم، مسجد "الحق المبين" بمدينة بشاير الخير ٣، وقاما بأداء أولي صلاة للجمعة بالمسجد، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.


وهنأ الشريف شعب الإسكندرية بمناسبة استلام مديرية الأوقاف لعدد ٧ مساجد كبيرة على محور المحمودية، بالإضافة إلى افتتاح ٤ مساجد ببشاير الخير والذي من ضمنهم المسجد الذي تم افتتاحه اليوم.


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وأشاد بالبنية الإنشائية بتلك المساجد وأنها جميعا مبنيه على الطراز الإسلامي، وجميعها تعد مجمع خدمي كامل للمواطنين، لافتًا إلى أنه تتراوح مساحة المساجد من ٧٥٠ م إلى ١٠٠٠ م، وذلك بالمقارنة بالمساجد التي سبق هدمها والتي كانت عشوائية ومبنية على أراضي مغتصبة وليس بها أي سلامة إنشائية.


ووجه المحافظ الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية على توجيهاته الكاملة وافتتاحه للعديد من المشروعات القومية بنطاق الإسكندرية، والتي تأتي من ضمنها تلك المساجد، لافتًا إلى أننا نأمل أن تكون جميع مساجد الإسكندرية على هذا الطراز الحضاري.


ودعا المحافظ المواطنين بالصلاة في تلك المساجد، ووجه بضرورة الحفاظ على تلك المكتسبات، مؤكدا عليهم بضرورة الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة على جميع المساجد بنطاق المحافظة.

افتتاح مسجد "الحق المبين" ببشاير الخير ٣.. محافظ الإسكندرية: نأمل أن تكون جميع مساجد الإسكندرية على هذا الطراز الحضاري
افتتاح مسجد "الحق المبين" ببشاير الخير ٣.. محافظ الإسكندرية: نأمل أن تكون جميع مساجد الإسكندرية على هذا الطراز الحضاري
افتتاح مسجد "الحق المبين" ببشاير الخير ٣.. محافظ الإسكندرية: نأمل أن تكون جميع مساجد الإسكندرية على هذا الطراز الحضاري
افتتاح مسجد "الحق المبين" ببشاير الخير ٣.. محافظ الإسكندرية: نأمل أن تكون جميع مساجد الإسكندرية على هذا الطراز الحضاري
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