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محافظات

شاهد.. إغلاق ڤلتين بعد إقامة فرح بداخلهما

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
قاعة افراح
قاعة افراح
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أحمد بسيوني

شن حي العامرية ثان، برئاسة محمد هنداوي، رئيس الحي، حملة استهدفت المرور المفاجئ على المحال العامة والمقاهي والفلل من أجل المتابعة الدقيقة لتطبيق الاشتراطات بشأن فتح المطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد الاستاذ عصام عبدالمنعم سكرتير الحى حملة مكبره للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقوانين المنظمة بمنطقة الكينج بحرى السكة الحديد وشارع عمر المختار القديم.

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وأسفرت الحملة عن فض تجمع فرح بڤيلا بكنج مريوط بحرى السكه الحديد، وأيضا تجمع فرح بڤيلا بكنج مريوط شارع متفرع من ش عمر المختار القديم، وتم التحفظ على عدد 2 سماعه صوت، وترابيزه، و2 دراع كاميرا تصورية.

تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم عامرية ثان، وعمل محضر غلق للفلتين عن طريق قسم الغلق بإدارة الرخص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ولازالت المتابعة قائمة والعمل مستمر. 

يُذكر أن مجلس الوزراء قرر في مارس الماضي منع إقامة الأفراح والعزاء وذلك لمنع أي تجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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