وكيل أوقاف الغربية يشيد بالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أدى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي بطنطا ، وسط فرحة كبيرة لرواد المساجد .





كما أشاد الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بوعي أبناء المحافظة والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف.





واستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات المحافظة الدعوية والتنفيذية والشعبية.





وأشاد محافظ جنوب سيناء، بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله حيث تم بناء أكثر من مائة مسجد بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن اليوم عرس كبير في محافظة جنوب سيناء حيث يتم افتتاح سبعة مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معماري فريد.





وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وجميع التنفيذيين بجودة لحوم أضاحي وزارة الأوقاف.





جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمحافظ جنوب سيناء بديوان عام محافظة جنوب سيناء، وأشاد الأخير، بعظمة هذا المشروع، الذي يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته.





جدير بالذكر أنه تم توزيع ٤١٥ طن لحوم حتى الآن منها ستة أطنان لحوم تم توزيعها بمحافظة جنوب سيناء.



