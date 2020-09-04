ننشر شروط التحويلات ونقل القيد في كلية البنات بـ جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، شروط التحويلات في كلية البنات بجامعة عين شمس للعام الدراسي 2020/ 2021 .

وفي الطور التالية ننشر تفاصيل شروط التحويلات في كلية البنات بجامعة عين شمس.

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بالنسبة لـ الفرق الأعلى، يشترط أن يكون التحويل بين الكليات والأقسام المناظرة مركزيًا عن طريق الجامعة، ويشترط أن تكون الطالبة ناجحة بتقدير عام جيد ومنقولة إلى الفرقة الأعلى في الكلية المحول منها.





ولا تقبل الكلية الطالبات المحولات إليها للفرقة الثالثة والرابعة نهائيًا و الحالات الحرجة للفرقة الثالثة تعرض على مجلس الكلية ، وإذا زاد عدد المواد المحملة عن إثنين بعد إجراء المقاصة لن يقبل التحويل أو يتم كتابة إقرار بإعادة السنة طبقًا للمقاصة ، ويتم قبول نسبة 1% من الطالبات الجدد المقبولات فى الكلية و الأولوية لأعلى المجاميع، ويشترط الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى لجامعة عين شمس ويتم إثبات ذلك بالرقم القومى ولن يقبل أى استثناءات آخرى مثل إيصالات الكهرباء والغاز، ولا يجوز قبول التحويلات نهائيًا من القاهرة الكبرى (عين شمس - القاهرة - حلوان) ، ولا يعتبر التحويل نهائيًا إلا بعد موافقة الكلية.





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شروط التحويلات ونقل القيد بكلية الطب جامعة عين شمس





أما عن نقل القيد، يشترط أن تكون الطالبة حاصلة على الحد الأدنى الذي قبلته الكلية سنة حصولها على الثانوية العامة، وتلتحق الطالبات بالشعب التى بها أماكن شاغرة فقط بالكلية حسب إمكانيات الكلية، وفي حالة زيادة الأعداد ووصول الكلية إلى الطاقة الاستيعابية القصوى يتم إيقاف نقل القيد تمامًا.



ولا يجوز قبول أى تحويلات أو نقل قيد بعد مضى شهر من بدء التحويلات ، كما أنه لا يجوز نهائيًا قبول أى تحويلات ورقية للطالبات المستجدات من داخل كليات جامعة عين شمس أو أى جامعة أخرى وفى حالة قبول أى تحويلات ورقية من قبل مكتب التحويلات المركزية بالجامعة لن تقبل الكلية ملف التحويل و يعتبر التحويل لاغيا والكلية غير مسئولة نهائيًا عن مصاريف التحويل.





وفي حالة زيادة أعداد الطالبات عن الأعداد المقترحة من قبل الكلية والوصول إلى الطاقة الإستيعابية الكبرى يتم إيقاف تمامًا جميع التحويلات ونقل القيد.





أما عن برامج الساعات المعتمدة المميزة وأقسام اللغات ، فيجوز قبول التحويل إلى البرامج المميزة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة (تصميم النظم التكنولوجية التعليمية – الرياضيات و العلوم الإكتوارية – العلوم البيولوجية التطبيقية)من الجامعات المصرية الأخرى وذلك بعد موافقة الكلية.





ويشترط أن تكون الطالبة حاصلة على مجموع القطاع الذي تم القبول فيه ، ويجوز قبول التحويلات إلى الشعب العلمية التربوية التى تدرس باللغة الإنجليزية على أن تكون الطالبة مستوفية نفس شروط طالبات الكلية.





وبالنسبة لشروط قبول حملة المؤهلات العليا في قسم الرياضيات يشترط أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة علمي رياضة فقط ، أن تكون الطالبة خريجة إحدى الكليات العملية ، ألا يمر على تخرجها أكثر من ثلاث سنوات ، أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد جدًا فى المؤهل الحاصلة عليه ، والتفرغ التام للدراسة ، ويتم عمل المقاصة بين لائحة الكلية ولائحة الجهة التى تم التخرج منها من المستوى الأول.





وفي قسم الفيزياء ، يشترط أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة علمى ، وأن تكون خريجة إحدى الكليات العملية ، وأن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد جدا فى المؤهل الحاصلة عليه ، وألا يمر على تخرجها أكثر من عامين ، والتفرغ التام للدراسة ، يتم عمل المقاصة بين لائحة الكلية ولائحة الجهة التى تم التخرج منها من المستوى الأول.





وفي قسم الكيمياء ، فلن يقبل القسم طالبات المؤهلات العليا الحاصلات على الليسانس أو البكالوريوس





وفي قسم النبات ، فيشترط أن تكون الطالبة خريجة إحدى الكليات العملية ، وألا يمر على تخرجها أكثر من ثلاث سنوات ، وأن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد جدًا فى المؤهل الحاصلة عليه ، ويتم عمل المقاصة بين لائحة الكلية و لائحة الجهة التى تم التخرج منها من المستوى الأول ، ويشترط التفرغ الكامل للدراسة.





وفي قسم علم الحيوان ، يشترط أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة علمى ، ويقبل القسم خريجات كلية التربية علمى فقط ، ويشترط أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد جدًا فى المؤهل الحاصلة عليه ، ويشترط ألا يمر على تخرجها أكثر من ثلاث سنوات ، ويتم عمل مقاصة بين لائحة الكلية ولائحة الجهة التى يتم التخرج منها من المستوى الأول ، كما يشترط التفرغ الكامل للدراسة.





وفي قسم الكيمياء الحيوية والتغذية ، فيشترط أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة علمى ، ويشترط أن تكون الطالبة خريجة إحدى الكليات العملية ، وألا يمر على تخرجها أكثر من ثلاث سنوات ، ويشترط أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد جدًا فى المؤهل الحاصلة عليه، ويتم عمل المقاصة بين لائحة الكلية ولائحة الجهة التى يتم التخرج منها من المستوى الأول ، ويشترط التفرغ الكامل للدراسة.





وفي قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات ، يشترط أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة القسم علمى فقط ، وألا يمر على تخرجها أكثر من خمس سنوات ، وأن تكون خريجة إحدى التخصصات العلمية (العلوم الأساسية)،أو حاصلة على بكالوريوس العلوم أو بكالوريوس الحاسبات والمعلومات ، وأن تجتاز الطالبة اختبار الاستعدادات التكنولوجية التى يقترحها القسم ويوافق عليها مجلس الكلية .





وفي قسم تربية الطفل ، ويشترط أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد في المؤهل الحاصلة عليه ، ويفضل خريجات آداب علم نفس وإجتماع وكليات التربية ماعدا التربية النوعية ، ويشترط ألا يمر على تخرجها أكثر من عامين ، ويشترط التفرغ التام للدراسة ، واجتياز المقابلة الشخصية.





وفي قسم اللغة العربية ، لا يقبل القسم طالبات المؤهلات العليا الحاصلات على الليسانس أو البكالوريوس.





أما عن قسم اللغة الإنجليزية ، فيقبل القسم طالبات المؤهلات العليا الحاصلات على الليسانس أو البكالوريوس طبقًا للشروط الآتية:-

يشترط التفرغ الكامل للدراسة بالكلية ، ويشترط أن يكون المؤهل العالى الحاصلة عليه مسبوقًا بالحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها ولا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 45 درجة ، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدمة عن 25 سنة ، ويشترط أن تجتاز الطالبة إختبار القبول الذي يقرره القسم، ويشترط أن تلتحق الطالبة بشعبة الانتساب الموجه بالقسم ، ويشترط أن تلتزم الطالبة بشروط اللائحة الداخلية الخاصة بالكلية بشأن الدراسة والامتحانات.





وفي قسم اللغة الفرنسية ، يقبل القسم طالبات المؤهلات العليا الحاصلات على الليسانس أو البكالوريوس ، ويشترط ألا يمر على تخرج الطالبة أكثر من خمس سنوات ، وأن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد على الأقل في المؤهل الحاصلة عليه ، وأن تجتاز الطالبة اختبار القبول الذى يقرره القسم ، وأن تلتزم الطالبة بشروط اللائحة الداخلية الخاصة بالكلية بشأن الدراسة والامتحانات .





وفي قسم التاريخ ، يقبل القسم طالبات المؤهلات العليا الحاصلات على الليسانس أو البكالوريوس.





وفي قسم الجغرافيا ، يقبل القسم الطالبات الحاصلات على الليسانس أو البكالوريوس ، ويشترط أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد فى المؤهل الحاصلة عليه ، ويشترط الا يمر على تخرجها أكثر من خمس سنوات.





وفي قسم الفلسفة ، يقبل القسم الطالبات الحاصلات على الليسانس أو البكالوريوس ، ويشترط أن يكون المؤهل العالى الحاصلة عليه مسبوقًا بالحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ويشترط ألا يمر على تخرجها أكثر من خمس سنوات ، وأن لا يزيد سن المتقدمة عن 26 سنة ،و أن تجتاز الطالبة اختبارات القبول الذي يقرره القسم ، وأن تلتحق الطالبة للدراسة بشعبة الإنتساب الموجه ، وأن تلتزم الطالبة بشروط اللائحة الداخلية الخاصة بالكلية بشأن الدراسة والإمتحانات.





وفي قسم علم الاجتماع ، لا يقبل القسم طالبات المؤهلات العليا الحاصلات على البكالوريوس أو الليسانس.





وفي علم النفس ، لا يقبل القسم طالبات المؤهلات العليا الحاصلات على البكالوريوس أو الليسانس.





وفي قسم الاقتصاد المنزلي ، يقبل القسم طالبات المؤهلات العليا الحاصلات على الليسانس أو البكالوريوس بشرط أن تكون الثانوية العامة علمى (علوم).