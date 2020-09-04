محمود علم الدين يؤكد جاهزية جامعة القاهرة لاستقبال العام الجامعي الجديد

أكدت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت استعدادها للعام الجامعي القادم والذى سيطبق فيه ولأول مرة نظام التعليم الهجين Hybrid Learning الذي يمزج ما بين الدراسة بالتعليم التقليدي الحضوري وبين أسلوب التعلم الإلكتروني الذي يعتمد على توظيف برامج الاتصالات المختلفة في إرسال وتلقي المقررات التعليمية وتطبيق التقنيات التفاعلية

صرح بذلك الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة لموقع صدي البلد أن مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة قد ناقش الاستعدادات المختلفة لبدء العام الدراسي من النواحي الأكاديمية والإدارية فضلا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فضلا عن استعدادات المدن الجامعية ، وشدد الدكتور محمد الخشت خلال الاجتماع على ان جامعة القاهرة تجهز للعام الجامعي الجديد مستفيدة من تجربتها الناجحة خلال العام الجامعي المنصرم في ادارة ازمة كورونا والتي اعتمدت على وضع رؤية متكاملة تجسدت في خطة استراتيجية تم اقراها وبدأ العمل بها في 26 يناير 2020 من خلال مجموعة من البرامج التنفيذية والأنشطة تضمنت التعامل على عدة محاور شملت:

محور الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تستهدف حماية وسلامة العاملين واعضاء هيئة التدريس والطلاب شاملة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة كل منسوبي الجامعة عند دخولهم الى الجامعة ، وكذلك تركيب بوابات للتعقيم في مداخل الكليات فضلا عن التعقيم والتطهير المستمر للكليات يوميا وأكثر من مرة خلال ايام الامتحانات ، وتوفير أطباء مقيمين لمتابعة أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، وسيارات اسعاف..





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محور تطبيق نظم الوقاية ومكافحة العدوى في المستشفيات الجامعية ، وتخصيص مستشفى قصر العيني الفرنساوى كمستشفى عزل للمصابين بالفيروس من منسوبي الجامعة.

محور التوعية للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بطرق العدوى والوقاية من فيروس كورونا، واصدار العديد من الادلة الارشادية مثل الدليل الخاص بإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا.

محور الاتصال والاعلام الداخلي والخارجي حيث حرصت الجامعة على الاتصال بالرأي العام ونشر الحقائق وتوعيته بطرق الوقاية أيضا.

محور التعليم الإليكتروني من خلال انشاء منصة رقمية تم من خلالها تحميل حوالى سبعة الاف مقرر الكرتوني لطلاب البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.

محور اعادة تأهيل المدينة الجامعية للطلاب لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.

محور التنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء والقوات المسلحة ووزارات التعليم العالي والصحة و الانتاج الحربى والتضامن الاجتماعي

وقد أعرب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عن تقديره لمؤسسات الدولة التى قدمت كل العون لجامعة القاهرة في مواجهة جائحة كورونا ، كما وجه الشكر أيضا خلال الاجتماع الاخير لمجلس الجامعة لنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات على الجهود التى بذلوها ليخرج العام الدراسى الماضى بهذه الصورة الناجحة والمشرفة.



