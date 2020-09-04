سيدة لـ السيسي: أنا عيانة والرئيس يرد: احنا عنينا ليكي ..فيديو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته التفقدية بشرق القاهرة باحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع إلى طلبها للعلاج موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية





وقالت المواطنة للرئيس : « أنا تعبانة ضغط وسكر وكبد » ، فرد عليها الرئيس : « اللى انت عايزة هيتعمل » ، فأعطت المواطنة للرئيس أوراق علاجها، وسألها الرئيس : « مين قالك لا؟ احنا عنينا ليكي؛ عايزة إيه تاني؟».





ودعت السيدة للرئيس : « ان شاء الله يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك ».





وكان الرئيس السيسي قد أجرى بعد ظهر اليوم جولة تفقدية في شرق القاهرة شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس وجه بالاسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق اعلي المعايير الهندسية.





كما انه حرص علي التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد سيادته علي اهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين.



