أمين الفتوى: المساجد تحولت في بعض الفترات من تعليم القيم للحشد والتحزبات .. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من بنى مسجد ا؛ بنى الله له بيتا في الجنة، مضيفا أن المساجد ليست مكانا للعبادة فقط؛ ولكن لبناء للإنسان.





وأضاف الورداني خلال لقائه على فضائية "اون"، أن صوت الاذان يعمر الإنسان من الداخل بالنور، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على بناء إلانسان بناءً مستنيرا؛ لذا يجب أن يكون هناك بناء لرجل الدين حتى يواكب دوره في المسجد





وأوضح أن اختلال المفاهيم يأتي بصورة تهدم المقدسات، قال تعالى "وأن المساجد لله" وليس للتحزبات، مشيرا إلى أنه في فترة من الفترات أصبحت هناك الكثير من المساجد للايدولوجيات، وتعطل دورها من مساجد للقيم إلى مساجد للحشد.





وقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه: إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة))؛ رواه مسلم.