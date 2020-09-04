الأوقاف: لا مخالفات في الجمعة الثانية.. ورواد المساجد يلتزمون بالضوابط والإجراءات الوقائية

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة ، أنه لا توجد مخالفات في الجمع الثانية بعد قرار عودة صلاة الجمعة بعد تعليق استمر قرابة خمسة أشهر.





وأكدت الوزارة أن هناك وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري ، فرواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، والتي من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.





وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح ، وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.





واستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات المحافظة الدعوية والتنفيذية والشعبية.





وأشاد محافظ جنوب سيناء، بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله حيث تم بناء أكثر من مائة مسجد بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن اليوم عرس كبير في محافظة جنوب سيناء حيث يتم افتتاح سبعة مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معماري فريد.





كما أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وجميع التنفيذيين بجودة لحوم أضاحي وزارة الأوقاف.