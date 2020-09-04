علاج بالحضن.. زوجة الطبيب المتهم بالتحرش: جوزي مظلوم.. وكل ذنبه إنه ناجح

أعلنت آيات فاروق، زوجة الدكتور أحمد الجوهري ، الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بمرضاه داخل عيادته ، بجحة "علاجهن بالحضن" ، علي خلفيه ضبطه أمنيا؛ قائلة "زوجي وابو أولادي وعشرة سنين عمري".





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وقالت زوجه الطبيب ، إن زوجها يتعرض لحملة ممنهجة منذ 4 سنوات؛ بهدف إفشاله وتشويه صورته ، بعد النجاح الذي حققه ، واستطاع معالجة الكثير من المرضى النفسيين.





وتابعت زوجة الطبيب النفسي ، أن الحملة الممنهجة ضد زوجها ، تظهر كل عام في أواخر شهر اغسطس ، وبداية شهر سبتمبر : "أَكِنّ التحرش ده موسمي ، بيطلع مثلا في الصيف".





واشارت بقولها "ربنا هينصر المظلوم وهيظهر الحق عشان كل ذنبه انه ناجح ومحبوب".





وكانت الاجهزه الامنيه بالغربية ضبطت "ا.ا" طبيب نفسي بتهمه التحرش اللفظي والجسدي بعدد من سيدات أثناء علاجهن داخل عيادته في طنطا .





وتلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود شكاوي بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي .





كما شكل فريق بحث جنائي قاده الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا ويالانتقال الي عياده الطبيب تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.





وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه.



