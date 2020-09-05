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تعليم

التعليم: الطلاب أبناء شهداء الشرطة والقوات المسلحة يسافرون لـ بيلاروسيا .. 16 سبتمبر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يسافر مجموعة من الطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة إلى بيلاروسيا لمدة 10 أيام للمشاركة في عدد من الأنشطة المختلفة.


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وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن اختيار الطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة هذا العام للمشاركة في هذا البرنامج ، يأتي تقديرًا لتضحيات آبائهم تجاه وطننا. 


ويتضمن برنامج الزيارة، الذي سيمتد خلال الفترة من 16 حتى 25 سبتمبر، زيارة المركز الوطني للتعليم والصحة ببيلاروسيا، المشاركة في عدد من الأنشطة التثقيفية والتبادل الثقافي من خلال التعارف بين الأصدقاء البيلاروس والمصريين، وكذلك ممارسة الأنشطة الفنية والترفيهية لإظهار مواهب الطلاب الفنية والإبداعية.


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وأشارت وزارة التربية والتعليم ، أن الخبرة التي سيكتسبها الطلاب سوف تؤثر عليهم بعد ذلك ثقافيًا وسلوكيًا. 


جدير بالذكر أنه للعام الثاني على التوالي تشارك مصر بوفد مكون من 18 طالب/طالبة هذا العام، بعد النجاح الذي تحقق العام الماضي ، حيث قدم مجموعة من الطلاب الذين شاركوا في فعاليات العام الماضي، عرضًا عن الأنشطة التي تتم خلال فترة المعسكر والتعريف بأهم معالم دولة بيلاروسيا، والتأكيد على الاستفادة التي حصلوا عليها بعد الزيارة.

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