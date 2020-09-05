الجرام بـ 850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى خدمة أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 .





ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة 971 جنيها.





وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 850 جنيها.





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وبلغ جرام الذهب عيار 18 نحو 729 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6800 جنيها.





فيما سجل السعر العالمى للذهب 1939 دولارا للأوقية.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب