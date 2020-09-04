AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:40 م
شقة تحت الأرض وبدون
شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي
Advertisements
هدير علاء
على الرغم من افتقارها إلى ميزة أساسية يحتاج إليها أي شخص، إلا أن شقة سكنية في وسط العاصمة البريطانية لندن طُرحت مؤخرًا للإيجار مقابل سعر خيالي يصل إلى ألفي جنيه إسترليني شهريًا، أي ما يعادل أكثر من 40 ألف جنيه مصري، في حين أنها توجد تحت الأرض ولا يوجد بها أي نوافذ على الإطلاق، الأمر الذي يجعلها أشبه بـ سجن.

ونشرت صحيفة "The Sun" البريطانية لقطات للشقة السكنية، التي لا تشتمل أيضًا على أي قطع أثاث، والتي أثار الإعلان الخاص بها جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي.


وقد وصفها الوكلاء العقاريون بكونها "مذهلة"، لكن على الرغم من أن المبنى الذي توجد به يقع على مسافة قريبة من حديقة تمتاز بمناظر طبيعية خلابة، إلا أنه لن يكون في إمكان المستأجر الاستمتاع بالطبيعة، نظرًا لأن موقع الشقة تحت الأرض لا يسمح بنفاذ سوى مقدار ضئيل من ضوء الشمس.

يشار إلى أنها تضم غرفتي نوم، إلا أنه لا توجد أبواب تفصل بين أي من الغرفتين.

ووفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية، فإنه ربما يتعين على من يرغب من استئجار الشقة من طوال القامة إعادة التفكير في هذا القرار، وذلك بسبب ديكورها وأسقفها المقوسة، والتي يمكن أن تجعل مثل هؤلاء الأشخاص عرضة لضربات مؤلمة في الرأس.


وأشار التقرير إلى أنه تم في الآونة الأخيرة تجديد الشقة بأكملها وتزويد مطبخها بموقد جديد، وأكد الوكلاء العقاريون أنها تمتاز بتصميمات داخلية أنيقة، كما توفر مساحة فسيحة سواء للعمل أو المعيشة.

يمكنكم مشاهدة مجموعة من اللقطات الخاصة بهذه الشقة السكنية فيما يلي..
أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه
أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه
أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه
أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه
أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه
أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض قصر من القرن الـ19 للبيع مقابل 20 جنيها فقط.. اعرف الحكاية

يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي

كيت ميدلتون تستعير مجوهرات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني من الملكة إليزابيث.. صور

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: حذرت الأهلي من كهربا.. وأنتظر عرضه للبيع

"الصحة" تنشر عناوين 24 معملا لإجراء المسافرين للخارج تحاليل كورونا بها

رسالة مؤثرة من مركز الأزهر للفتوى لمن يسيء لوالديه.. فيديو

عمار حمدي يحسم موقفه من العرض التركي ويمتثل لقرار الأهلي

مجدي عبد الغني عن الكئوس المختفية: سمعت بوجود كاسين عند شوقي غريب وأحمد حسن

مواصفات وأسعار جيب جراند شيروكي 2020 في السوق المصري.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قَّصة فراشة.. ساندى تثير الجدل في أحدث ظهور

أشبه بالسجن.. شقة تحت الأرض وبدون نوافذ للإيجار مقابل سعر خيالي 40 ألف جنيه

دراسة تحسم الجدل.. نقص فيتامين د يعرضك للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 60%