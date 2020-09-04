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منوعات

بعد تركها في سيارة ساخنة لساعات| طفلة حديثة ولادة تموت بـ مأساوية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:26 م
طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة تلقى حتفها بعد تركها في سيارة ساخنة
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هدير علاء
توفيت طفلة رضيعة بشكل مأساوي بعد أن تُركت بمفردها داخل سيارة ساخنة لعدة ساعات خلال يوم حار، ومن المرجح أن عائلتها قد نسيتها داخل السيارة حتى فات أوان إنقاذها.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الحادث وقع في مقاطعة "باي" بولاية فلوريدا الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وأطلقت السلطات المحلية تحقيقًا للكشف عن ملابسات الواقعة. 



وجاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة، أن ضباطًا من شرطة المقاطعة عثروا على الطفلة بعد استدعائهم إلى منزل بمدينة "بنما سيتي"، واكتشفوا في أعقاب ذلك أن الطفلة، التي تبين أنها حديثة الولادة، كانت قد تُركت في سيارة لعدة ساعات دون رعاية ورغم ارتفاع درجات الحرارة في ذلك اليوم.


وباءت كافة محاولات إنعاش الرضيعة، التي لم يتم الكشف عن هويتها أو هوية أي من أفراد عائلتها، بالفشل وتم إعلان وفاتها في نهاية المطاف.




وتعد الحالة المأساوية لهذه الطفلة من ضمن 21 حالة لأطفال لقوا حتفهم جراء تركهم في سيارات ساخنة بالولايات المتحدة الأمريكية هذا العام؛ ولم يتضح بعد إذا ما كان سيتم توجيه أي اتهامات بالإهمال أو التسبب في وفاة الطفلة لأي من أفراد عائلتها، حيث لم يتم بعد التوصل إلى كافة الملابسات المحيطة بالواقعة.
بعد تركها في سيارة ساخنة لساعات| طفلة حديثة ولادة تموت بـ مأساوية
بعد تركها في سيارة ساخنة لساعات| طفلة حديثة ولادة تموت بـ مأساوية
بعد تركها في سيارة ساخنة لساعات| طفلة حديثة ولادة تموت بـ مأساوية
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