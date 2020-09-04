شاهد.. لحظة إنقاذ سيدة عالقة على حافة نافذة بالطابق الـ16 لمبنى

تداولت مواقع إخبارية عالمية عدة لقطات مصورة ترصد لحظة تدخل فريق من رجال الإطفاء بمدينة "نيويورك" الأمريكية من أجل إنقاذ سيدة عالقة في الطابق السادس عشر لمبنى سكني على حافة نافذة شقتها، بعد أن انتهى بها الحال على هذا النحو أثناء محاولتها الفرار من حريق مروع نشب في مسكنها.





وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فإن السيدة المذعورة كانت متشبثة في نافذة مسكنها على ارتفاع شاهق في حين كانت الأدخنة الكثيفة تتصاعد حولها.









وأفادت تقارير إخبارية بأن هذا الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي في حي "مانهاتن" بمدينة "نيويورك"، وقد سارعت فرق المطافئ إلى موقع الحريق وتدخلوا من أجل إنقاذ هذه السيدة مستخدمين في ذلك حبل قاموا بتدليته من الطابق السابع عشر للمبنى بهدف سحبها إلى أعلى بعيدًا عن ألسنة اللهب، في حين عمل أحد أعضاء الفريق، ويُدعى "بريان كوين"، على تهدئة السيدة العالقة وطمأنتها خوفًا من أن تفقد القدرة على التشبث أو تقفز من شدة الخوف.





وقام مجموعة من أعضاء الفريق بتجهيز الحبل من الطابق العلوي، في حين توجهت مجموعة أخرى للسيطرة على الحريق داخل شقتها، وفي الوقت ذاته تسلق "كوين" إلى أسفل من الطابق السابع عشر مستخدمًا حبل حتى يكون على مقربة منها لتأمينها وحمايتها من السقوط.





وأوضح "كوين" أن هذه السيدة كانت في حالة ذعر تام، مشيرًا إلى أنه تسلق نزولًا حتى أصبح خلفها مباشرة وأخبرها في تلك اللحظات أنه لن يدعها تسقط وأنه وزملاءه سيقومون بإعادتها إلى الداخل؛ وأضاف أن الأدخنة الكثيفة الناجمة عن الحريق داخل الشقة بدأت تتلاشى شيئًا فشيء بعد أن اضطر زملاؤه لتحطيم النوافذ، وهو ما قلل من ذعر هذه السيدة حيال العودة إلى داخل مسكنها.









وبعد ذلك تمكن الفريق من إقناعها بالعودة إلى داخل شقتها بدلًا من استخدام الحبل لسحبها إلى أعلى، وهو ما كان يتضمن بعض المخاطرة.



