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منوعات

حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما.. اعرف القصة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:32 م
حريق مفاجئ يفسد فرحة
حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما
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هدير علاء
بعد أسبوع من قيامها بدفع عربون لعقد حفل زفاف أحلامها في ناد اجتماعي بمدينة "برمنجهام" البريطانية، تلقت عروس خبرًا صادمًا دمر فرحتها أثناء إعداد الترتيبات الخاصة بزواجها، حيث فوجئت وزوجها المستقبلي باحتراق المكان الذي كانا يخططان للاحتفال بزواجهما به وسط أفراد  عائلتيهما وأصدقائهما. 

وحاولت العروس "كيلي ماكين" ذات الـ46 عامًا تمالك دموعها أثناء زيارتها لما تبقى من مكان إقامة حفل زفافها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.


ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فقد نشب الحريق في نادي كادبوري الاجتماعي بـ"برمنجهام" يوم الجمعة الماضي، وتدخل أكثر من فريق إطفاء للسيطرة على الحريق الذي تصاعدت الأدخنة الكثيفة الصادرة عنه لتنتشر في أنحاء المنطقة.

وزارت العروس وخطيبها "دانيال سنوك" النادي صباح يوم السبت الماضي لتتبين مدى تأثير الحريق على المكان المخصص لإقامة حفل زفافهما، والتأكد مما إذا كان حلمهما قد تحول بالفعل إلى رماد؛ وتأكدت أسوأ مخاوفهما فور الاقتراب من المبنى.

ولم يتبين بعد السبب الذي أدى إلى نشوب الحريق في الأساس، لكنه لم يسفر عن تعرض أي شخص للأذى.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن علاقة العروسين بدأت منذ 4 أعوام، وعرض "دانيال" الزواج على "كيلي" في شهر مايو الماضي، وقررا أن يعقدا قرانهما في كنيسة توجد في منتصف الطريق بين منزلي عائلتيهما بمدينة "برمنجهام"، لكنهما أمضيا وقتًا طويلًا في محاولة إيجاد مكان مثالي لإقامة حفل الاستقبال، حتى توصلا في النهاية إلى فكرة إقامته في النادي الذي التهمته النيران في الوقت الحالي.


ونقلت الصحيفة عن العروس قولها إنها وشريك حياتها بذلا جهدًا كي يتمكنا من حجز موعد لحفل زفافهما في النادي الاجتماعي ودفعا عربونًا بقيمة 300 جنيه إسترليني، مشيرة إلى أنها ليس لديها أدنى فكرة عما ستفعله الآن بعد أن أفسد الحريق فرحتها ودمر ترتيباتها الخاصة بحفل زفاف أحلامها.

وأضافت أن النادي المُحترق كان في رأيها المكان المثالي لإقامة حفل زفافها، وكانت تحلم بإقامته هناك، لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب بسبب الحريق المفاجئ.
حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما.. اعرف القصة
حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما.. اعرف القصة
حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما.. اعرف القصة
حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما.. اعرف القصة
حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما.. اعرف القصة
حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما.. اعرف القصة
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