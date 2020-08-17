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حادث مؤسف.. طفل يطلق النار على نفسه دون قصد.. ووالده يواجه اتهامًا بالقتل الخطأ

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:06 م
طفل يطلق النار على
طفل يطلق النار على نفسه دون قصد
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هدير علاء
لقي طفل عمره عامان مصرعه، إثر قيامه بإطلاق النار على نفسه دون قصد مساء يوم السبت الماضي، وذلك بعد أن تمكن من الوصول إلى سلاح ناري غير مؤمن يخص والده.

يشار إلى أن هذا الحادث وقع في ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية، وتحديدًا بأحد الفنادق في مدينة "شارلوت"، أشهر مدن الولاية.


وعثرت السلطات المحلية لدى وصولها إلى موقع الحادث على الطفل مصابًا بطلق ناري، ونُقل إلى المستشفى، لكن محاولات إنقاذه فشلت وأعلن الأطباء وفاته.

وأوضحت السلطات لمحطة تلفزيونية محلية أن الطفل تمكن بطريقة ما من الوصول إلى مسدس والده "أنطونيو كوريتون" وأطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ.


ويواجه "كوريتون"، البالغ من العمر 24 عامًا، اتهامات بـ القتل الخطأ وحيازة سلاح ناري وعدم تأمين سلاح ناري لحماية قاصر.

يذكر أن الشرطة بدأت مباشرة في التحقيق مع أفراد عائلة الطفل الذين كانوا متواجدين في موقع الحادث وقت إصابة الطفل بالطلق الناري؛ وقد انضم إلى التحقيق محققون من وجدة الجرائم ضد الأطفال، ومازالت التحقيقات جارية.
حادث مؤسف.. طفل يطلق النار على نفسه دون قصد.. ووالده يواجه اتهامًا بالقتل الخطأ
حادث مؤسف.. طفل يطلق النار على نفسه دون قصد.. ووالده يواجه اتهامًا بالقتل الخطأ
حادث مؤسف.. طفل يطلق النار على نفسه دون قصد.. ووالده يواجه اتهامًا بالقتل الخطأ
حادث مؤسف.. طفل يطلق النار على نفسه دون قصد.. ووالده يواجه اتهامًا بالقتل الخطأ
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