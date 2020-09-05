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ديني

حديث من نفس عن مؤمن كربة .. علي جمعة: النبي أوصى فيه بـ7 أمور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
حديث من نفس عن مؤمن
حديث من نفس عن مؤمن كربة .. علي جمعة
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أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك سبع حقائق ووصايا في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة‏».

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وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:‏ «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة‏،‏ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة‏،‏ ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة‏،‏ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه‏، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة‏،‏ وما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده‏،‏ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» ‏«صحيح مسلم‏».

وتابع: في هذا الحديث الشريف‏،‏ جمع لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  سبعا من الوصايا الثمينة‏،‏ والتي تعد من الأعمدة الرئيسية لبناء المجتمع الإسلامي‏،‏ المعينة له في أزماته‏،‏ والمحفزة على توثيق مشاعر الرحمة والمودة فيما بين أفراده‏، أولًا: تحث الوصية الأولي على تنفيس الكرب عن الناس‏،‏ وجعلها -صلى الله عليه وسلم-  في صيغة المفرد النكرة لتعظيم الثواب‏.

وأضاف أن الحساب على مستوي الكربة الواحدة مع الفارق العظيم بين كرب الدنيا وكرب يوم القيامة‏،‏ وجعلها غير مرتبطة بزمن للحث على فعلها طوال الوقت‏،‏ واختار الفعل نفس لتأكيد الراحة النفسية المصاحبة لزوال الكرب‏،‏ وجعل الثواب من الله مباشرة حيث لا توجد واسطة أو حائل‏،‏ جميع هذه الأمور اجتمعت في الوصية الأولى وهي وصية جامعة مطلقة تصلح لكل زمان ومكان‏.‏

وأشار إلى أن في الوصية الثانية‏،‏ تناول شكلا آخر من أشكال تنفيس الكرب‏،‏ وقد أفردها المصطفى -صلى الله عليه وسلم-  في وصية بمفردها لتأكيدها والحث عليها وبيان عظم أجرها‏،‏ فالمعسر في كرب مستمر ومن دعائه -صلى الله عليه وسلم-  اليومي «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر»‏،‏ فاستعاذ -صلى الله عليه وسلم-  من الفقر كأنه بلاء‏،‏ وقرنه بالكفر وعذاب القبر لشدته على المؤمن‏.

وأفاد بأنه‏ قد جعل الإسلام سهما من اسهم الزكاة للغارمين تأكيدا لأهمية التنفيس عن المسلمين في أزماتهم‏،‏ والتيسير على المعسر‏:‏ منه فرض ومنه مندوب‏،‏ أما الفرض فهو الإنظار أي تأجيل الدين لحين ميسرة كما قال تعالى‏:‏ «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» ،‏ والمندوب هو إسقاط الدين عن المعسر‏،‏ ومن عجائب هذا الفرع أن المندوب هنا له أجر أكبر عند الله من فرضه‏،‏ وهو خلاف ما عليه أغلب الفروع الفقهية من كون الفرض أكثر ثوابا من المندوب إلا في أربعة فروع هذا منها‏،‏ والفرع الثاني هو البدء بالسلام الذي هو سنة وهو أثوب من رد السلام الذي هو فرض‏،‏ والفرع الثالث التطهر قبل الوقت‏، والرابع ختان الذكور قبل بلوغهم‏.

كما نوه بأن الوصية الثالثة تأمر بالستر‏،‏ وهو ضد الفضيحة وعليه مبنى الدين‏،‏ وفي عصرنا يدعو كثير من الناس إلى ما سماه الشفافية ولها معنى صحيح ومعنى قبيح‏،‏ والمعنى القبيح هو الدعوة إلى الاستهانة بالفاحشة وسيء القول والأخلاق بدعوى الشفافية‏، والشفافية بالمعنى الصحيح هي الصدق وليس الفضيحة‏،‏ قال تعالى‏:‏ «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».‏

وأكد أن الحقيقة الكونية الشرعية هي أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه‏،‏ وهي وصية تدل على أن قلب المسلم يتسع للعالمين‏،‏ وأنه دائما على استعداد أن يتعاون على البر والتقوى‏،‏ لا على الإثم والعدوان‏،‏ وأنه كلما تعاون مع أخيه يشعر بأن الله معه‏، مشيرًا إلى أن الوصية الخامسة تجعل السعي إلى طلب العلم بكل أشكاله هو سعي في طريق الجنة‏،‏ وهي بلاغة لا نجدها إلا في كلام أفصح العرب وسيد المرسلين‏،‏ فشراء الكتاب وحضور المحاضرة والبحث العلمي من موجبات الجنة‏.

واستشهد بما قال تعالى‏:‏ «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» ،‏ وبين أن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة فقال‏:‏ «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا» ،‏ وأنه لابد للباحث والعالم أن يتعلم أبدا‏،‏ قال تعالى‏:‏ «وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ» ،‏ وهذا نهايته الخوف من الله‏:‏ «إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ» ، منوهًا بأن الوصية السادسة توصي بجعل المسجد مؤسسة من مؤسسات المجتمع فيها بناء الإنسان قبل البنيان‏،‏ وفيها الاهتمام بالساجد قبل المساجد‏،‏ وفيها مفاتيح الخير من علم وذكر وفكر‏.‏

واستطرد: أما الوصية السابعة‏،‏ فهي تبين المعيار الذي يجب علينا أن نتخذه لقبول الأشياء وردها وتقويم الناس‏،‏ والذي يبنى على المساواة لا على الأحساب والأنساب، لافتًا إلى أن هذه هي صورة المجتمع الذي أراده لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‏،‏ وهناك قصور شديد في مجتمعنا المعاصر يشكو منه الكل ويطالبون بالعودة إلى الأزمان التي رأيناها‏،‏ فقوة الأمم بقوة المجتمعات‏.
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