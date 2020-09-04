أغرب جريمة.. 4 حاولوا سرقة الأغنام في سوهاج.. قتل أحدهم على يد صديقه وعلقة ساخنة لاصدقائه

استطاع أهالي قرية بيت علام التابعة لمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، الإمساك بعدد من لصوص الأغنام، وبعد أن لقنوهم درسًا لن ينسوه أبدًا، ليكونوا عبرة لمن يُماثلوهم، ومن ثم قاموا بتسليمهم للشرطة، بعد أن كبلوهم بالحبال.





وتعود أحداث الواقعة عندما شاهد أحد أهالي القرية وجوه غريبة تحمل عدد من رؤوس الأغنام من حوش أحد جيرانه داخل سيارة ملاكي، مما أثار عقله وتفكيره ، فحاول إيقافهم قائلًا:"حراميه حراميه".





فتجمع عدد كبير من سكان القرية وتصدر إبن مالك الحوش للسارقين محاولًا بمساعدة الأهالي إيقافهم ومنعهم من السرقة وفر أحدهم هاربًا إلى الزراعات ومكث يطلق أعيرةً نارية تجاه الأهالي ورفاقه الأربعة من اللصوص في محاولة منه لقتل رفقائه خوفًا من فضح أمره واكتشاف سره، حتى قتل أحد اللصوص عقب إصابته بطلق ناري ويدعى "أحمد.خ"، 24 عامًا، مُقيم دائرة قسم أول سوهاج.





وحاول الثلاثة لصوص الآخرين الفرار والسير بسرعة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تجمع الكثير من الأهالي من خلف السيارة ومن حولها وقام ابن مالك الحوش بالاصطدام بسيارته في سيارة اللصوص وتمكنوا من الإمساك بهم وإيقاف السيارة، فضربوهم ضربًا مُبرحًا وسلموهم للشرطة.





و بالتحريات والبحث تبين أن اللصوص هم: “أحمد.م.ت"، 22 عامًا، مُقيم بقرية روافع القصير دائرة مركز شرطة سوهاج، و”أيمن.د.ش"، 42 عامًا، مُقيم دائرة قسم أول سوهاج، و"إبراهيم .ع.ر" ،32 عامًا، مُقيم بذات الدائرة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود بلاغًا مفاده قيام أهالي قرية بيت علام دائرة المركز بالإمساك بـ٥ لصوص، يحترفون في سرقة الأغنام والمواشي، وفر أحدهم هاربًا وأخذ يُطلق النيران على الأهالي ومن كانوا يصطحبونه حتى أصاب أحد رفقائه وأوقعه قتيلًا.





وقال حسن محمد حفني، مالك حوش الأغنام، إنه كان يمكث في منزله حين جاء إليه نبأ اشتباك نجله فاضل، والأهالي مع عدد من اللصوص بحوش الغنم، مُضيفًا:"ذهبت مُسرعًا إلى الحوش وجدت الأهالي ونجلي أمسكوا بأربعة لصوص ضمنهم لص قُتل على يد زميله الذي فر مسرعًا ولم يتمكن أحد من ضبطه".





تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، كما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.