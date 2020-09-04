كارثة.. إصابة صديق محمد صلاح الجديد في ليفربول بـ فيروس كورونا





وانضم كوستاس تسيمكاس لصفوف ليفربول الشهر الماضي قادمًا من نادي أولمبياكوس اليوناني.





وبحسب موقع سبورت تايم اليوناني فأنه تم استبعاد تسيمكاس من تدريبات المنتخب اليوناني لشعوره بالتعب، ليخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا والذي جاء نتيجته إيجابية بإصابته بفيروس كورونا.





وكان محمد صلاح قد أكد أن تسيمكاس سيكون صديقه المقرب الجديد في ليفربول بعد رحيل الكرواتي ديجان لوفرين، حيث سافرا معًا من اليونان إلى النمسا حيث معسكر الريدز، واختلط به في الفترة الماضية قبل انضمامه تسيمكاس لمعسكر المنتخب اليوناني.





وتنطلق بطولة الدوري الإنجليزي في الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري.

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، إصابة اليوناني كوستاس تسيمكاس لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الجديد، بفيروس كورونا المستجد.