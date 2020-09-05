بعد تخفيض 20 ألفا.. مواصفات وأسعار سيتروين c4 في السوق المصري.. صور

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تحتوي السيارة على وسائد هوائية ،نظام ثبات الكتروني للسيارة ، مثبت سرعة ،وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.،نظام المكابح ABS ، نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD ،سنسور أمامي للمساعدة في ركن السيارة ، كاميرا خلفية ، نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات ، إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة ، مصابيح ضبابية ،مرايات جانبية كهربائية ، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ، مشغل اقراص مدمجة ومدخل AUX وUSB وبلوتوث ،شاشة باللمس 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي ،تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.





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كما تتسع السيارة خماسية الأبواب لسبعة أفراد وتقف على إطارات رياضية بقياسين 15 و17 بوصة بالإضافة إلى ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لترًا لتقطع 100 كم، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 9.7 ثانية.





سعر السيارة في السوق المصري طبقا لوكيل سيتروين في مصر بسعر يبدأ 379.990 جنيه بدل من 399.990 جنيه سابقًا وذلك بعد تخفيض يصل إلى 20 الف جنيه هذا العام .















