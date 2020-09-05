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سيارات

بعد تخفيض 20 ألفا.. مواصفات وأسعار سيتروين c4 في السوق المصري.. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
سيتروين c4
سيتروين c4
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أماني نوار
على مدار سنوات طويلة قدمت سيتروين الفرنسية سيارات عديدة يثق فيها المستهلك المصري ، كونها واحدة من أعرق واقدم شركات السيارات المتواجدة في السوق المحلي .

ومازالت تقدم العديد من السيارات المميزة ومنها سيارةGrand C4 SpaceTourer جراند سي 4 سبيس تورر المتميزة التي تنتمي لفئة سيارات MPV متعددة الأغراض، وتطلق سيتروين موديل 2020 من هذه السيارة بثلاثة فئات في السوق المصري .
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كما صممت سيتروين هاتين السيارتين لتلبية احتياجات جزء كبير  من محبي  سياراتها  للراغبين في شراء سيارة مزودة سبع مقاعد ، كما وضعت سيتروني بداخلها الكثير من وسائل الامان والترفيه ، وذلك بالإضافة لاحتوائها على محرك 1600 سي سي ، وتتصل شاحن تور بيني ، وهو بقوة 163 حصان ، 240 نيوتن متر من عزم الدوران ، كما يتصل هذا المحرك بناقل  حركة اوتوماتيكي 6سرعات .

وتتمتع هذه السيارة شكل انسيابي ، وعصري مقارنة بشكل سيارات هذه الفئة ، كما أنها تحمل العديد من التجهيزات ووسائل الامان

تحتوي السيارة على وسائد هوائية ،نظام ثبات الكتروني للسيارة ، مثبت سرعة ،وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.،نظام المكابح ABS ، نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD ،سنسور أمامي للمساعدة في ركن السيارة ، كاميرا خلفية ، نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات ، إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة ، مصابيح ضبابية ،مرايات جانبية كهربائية ، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ، مشغل اقراص مدمجة ومدخل AUX وUSB وبلوتوث ،شاشة باللمس 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي ،تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.

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كما تتسع السيارة خماسية الأبواب لسبعة أفراد وتقف على إطارات رياضية بقياسين 15 و17 بوصة بالإضافة إلى  ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لترًا لتقطع 100 كم، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 9.7 ثانية.

سعر السيارة في السوق المصري طبقا لوكيل سيتروين في مصر بسعر يبدأ 379.990 جنيه بدل من 399.990 جنيه سابقًا وذلك بعد تخفيض يصل إلى 20 الف جنيه  هذا العام .


سعر ومواصفات ستروين C4 2020 - ايجي كار


بعد التخفيضات الأخيرة.. مواصفات وأسعار سيارات سيتروين C4 موديل 2020 (صور) - جريدة المال

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