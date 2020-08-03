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سيارات

انخفاض أسعار سيارة سيتروين C5

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
هناك تقلبات جذرية يشهدها السوق المصري لبيع السيارات خلال الفترة الحالية وخاصة على صعيد الاسعار للطرازات الجديدة والمستعملة

وحدثت هذه التغييرات الكبيرة بسبب عدة عوامل أبرزها معدلات ارتفاع وانخفاض الدولار أما الجنيه  بالإضافة إلى وجود حملة خليها تصدي والتي ساهمت بشكل كبير في إيصال وجهة نظر المستهلك للتجار.

وكشف وكيل شركة سيتروين في مصر عن تخفيضات جديدة لعدة طرازات أبرزها التخفيضات على طراز C5، الذي وصل إلى 35 ألف سيارة.

ويتميز هذا الطراز بمحرك سعته 1600 سي سي لتستطيع السيارة توليد قوة تصل إلى 165 حصان مع سرعة قصوى تصل إلى 201 كيلو متر في الساعة بالإضافة إلى معدلات تسارع من السكون وحتى 100 كيلو متر خلال 9.4 ثانية.

وأصبح سعر هذه السيارة بعد التخفيض من 404 آلاف جنيه ويصل إلى 519 ألف جنيه للفئة الأعلى واشتهرت السيارة بشكلها المميز من الداخل.

كما اشتهرت سيارات السيتروين الفرنسية بشكلها المتميز من الخارج والداخل وبعدة تصاميم غريبة الأطوار,فمنها شكلها كالصندوق وأخرى يمكن قيادتها بثلاث إطارات في حال حدوث عطب في الإطار الرابع وبكل تأكيد كانت عدة موديلات في الأفلام الفرنسية ولا ننسى أنها هي السيارة الرئاسية لرئيس جمهورية فرنسا.

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