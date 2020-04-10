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سيارات

أسعار سيتروين citroen ds اليوم في مصر .. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:00 ص
citroen ds3
citroen ds3
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اشرف عطية
 تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغييرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا خصوصا بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري و زيرو جمارك 2020 و ازمة فيروس كورونا التي ضربت العالم و فرض حظر التجوال من قبل الحكومة المصرية في اطار الاجرائات الاحترازية لمواجهة الازمة لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

وفي هذا السياق، نعرض أسعار السيارات سيتروين ds اليوم في مصر.
citroen egypt
ds egypt
إلغاء الجمارك 2020.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور
ستروين ds5
ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.

مواصفات سيتروين ds5
تبلغ سعة المحرك  1600 سي سي  قوة 163 حصان 4 سلندر 16 صباب مزود بخاصية الحقن الإلكتروني و التلقائي للوقود متصل بناقل حركة  ستيبترونيك حديث، والذي يستطيع  سائق المركبة استخدامه بانسيابية وسهولة أكبر، كما أنه يستطيع من خلاله  التحكم في تغيير سرعات السيارة سواء بطريقة ناقل الحركة الأتوماتيكي والتلقائي، أو التحكم في نقلات الحركة بالطريقة اليدوية التقليدية وهو الأمر الذي يعمل على تمييز DS5 .

إلغاء الجمارك 2020.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

ستروين ds7
ds7 موديل 2020 تبدأ من 598.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة.

موصفات سيتروين ds7
تأتي بمحرك 1600 CC و قدرة تصل إلي 165  حصان ويبلغ العزم الأقصى الخاص به 300 نيوتن لكل متر عند دوران المحرك على سرعة
تبلغ 1900 لفة في الدقيقة الواحدة ، و يمتلك المحرك عدد أربعة سلندرات و 16صباب وقود داخلي كما يمتلك خاصية الحقن الإلكتروني و التلقائي للوقود متصل بفتيس اوتوماتيك ستيبترونيك.

إلغاء الجمارك 2020.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور
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