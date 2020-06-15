سيتروين تطرح عروضا جديدة على سياراتها في مصر

اعلن وكيل سيارات سيتروين في مصر أنة عند شراء أي سيارة سيتروين جديدة ستوفر للمشتري الحصول على صيانة دورية مجانية لمدة سنة أو 30 ألف كيلو متر أيهما أقرب، وبخصوص موديلات 2021 قالت الشركة أنه لا توجد معلومات فى الوقت الحالي عن الموديلات الجديدة التى سوف يتم طرحها وسوف يتم الاعلان عن كل ما يتعلق بها فور توفرها رسميا.





مواصفات citroen c3 aircross





وتقدم السيارة citroen c3 aircross في مصر بمحرك 1200 سي سي بقوة 110 حصان ومحرك 3 سلندر يوفر لها عزم دوران 205 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات، ويمكن للسيارة citroen c3 aircross التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 11.8 ثانية، حيث تنقل القوة إلى العجلات الأمامية للسيارة، وتستهلك وقودا بمتوسط 5.4 لتر لكل 100 كم.





اسعار ستروين C3 Aircross

ستروين C3 Aircross





ستروين C3 Aircross الفئة الثانية بسعر 309.900 جنية .







ستروين C3 Aircross الفئة الثالثة بسعر 349.900 جنية .

مواصفات ستروين C5 Aircross





ستروين C5 Aircross ب محرك السيارة من فئة المحركات ذات الست نقلات، مع سعة داخلية 1600 سي سي بقدرة محرك تبلغ 165 حصان، تترجم إلي ستة آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.

كما تحتوي ستروين C5 Aircross في الجزء الامامي منها علي مساحة واسعة ومريحة للسائق، مع إمكانية التحكم بمستويات القيادة بسهولة تامة أما الجزء الخلفي من سيتروين C5 Aircross به ثلاث مقاعد منفصلة يتم التحكم بها بشكل يدوي، و شنطة خلفية واسعة بمساحة كبيرة من 570 إلى 720 لتر. تأتيمحرك السيارة من فئة المحركات ذات الست نقلات، مع سعة داخلية 1600 سي سي بقدرة محرك تبلغ 165 حصان، تترجم إلي ستة آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.

اسعار ستروين C5 Aircross

ستروين C3 Aircross





ستروين C3 Aircross الفئة الثانية بسعر 464.000 جنية .







ستروين C3 Aircross الفئة الثالثة بسعر 519.000 جنية .

الفئة الاولي بسعر 279.900 جنية .الفئة الاولي بسعر 404.000 جنية .