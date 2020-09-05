شبح الإصابات والكورونا يهدد مشوار بنى سويف

تلقي مسئولي مجلس ادارة نادي بنى سويف الرياضي، برئاسة علي سليم ضربات قوية للغاية قد تأثر بشكل كبير في مشوار نادي بنى سويف للصعود للدورى الممتاز .





وأخطر مسئولي اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم مجلس إدارة نادي بني سويف بوجود حالتين إيجابيتن بفيروس كرونا بين لاعبي الفريق.





وأكد المهندس محمد الواضح عضو مجلس الادارة والمشرف علي فريق الكرة بأن شبح الإصابة قد اجتاح فريق بنى سويف ،حيث أخطرت اللجنة طبيب بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالتين للاعبين ، ويتم معهم اتخاذ الاجراءات الإحترازية والطبية اللازمة.





وأشار الواضح على أن الأخبار المحزنة لم تتوقف عند ذلك القدر، ولكن طالت قائمة الإصابات العضلية لاعبي الفريق فى المعسكر ،حيث تأكد إصابة ٧ لاعبين دفعة واحدة وهم "الحضرى و محروس ،و بلال ،و عاطف محمود ،و على وزه ،و عبد الجواد ،و ليتشا .





واختتم الواضح حديثه بأنه نظرا للنقص العددى الكبير ،فقد طالب المدير الفنى حسن موسي حسن بتصعيد ٥ لاعبين من قطاع الناشئين، لسرعة تجهيزهم لمواجهة النقص العددى اللى ضرب الفريق فى وقت حساس.





يذكر أن فريق بنى سويف يتصدر جدول المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف فريق البنك الأهلي .