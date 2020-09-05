إكرامي: مرتضى منصور صديق.. ورمضان صبحي ضحى من أجل الأهلي

قال إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إن جماهير ناديه لا يحق لها الهجوم على نجله شريف ، بعد إعلان رفض رمضان صبحي لاعب هيديرسفيلد الإنجليزي البقاء مع الفريق الأحمر.





وأكد إكرامي عبر برنامج (90 دقيقة) بقناة (المحور) أن لغة الاحتراف هي التي تحكم الآن في الأوساط الكروية بالعالم، موضحًا أن نجله شريف عندما رحل إلى فينورد الهولندي رفض الانتظار للرحيل مجانًا وتمسك باستفادة الأهلي بحوالي 450 ألف يورو.





وأضاف: "لا يحق لجمهور الأهلي الهجوم على رمضان صبحي لأن كرة القدم أصبحت (بيزنس) ولا مجال هنا للعواطف ، بالفعل الأهلي لا يقف على أي لاعب والأهلي سيظل كما هو لو رحل عنه رمضان أو إكرامي أو محمود الخطيب".





وأشار إلى أن نجله لم يحرض رمضان على الرحيل مؤكدًا أن رمضان ضحى بأمواله في إنجلترا من أجل العودة للأهلي.





وأضاف: "لم أبارك لرمضان على رحيله إلى بيراميدز وهو لم يحصل على رأيي، ولم نتدخل من قريب أو بعيد في مسألة رحيله إلى بيراميدز".





وأكد أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صديق عزيز بالنسبة له وعرض عليه انضمام شريف إكرامي إلى الأبيض وقت خلافه مع مارتن يول المدرب الأسبق للأهلي ولكنه اعتذر، قائلا: "ليس مقبولًا أن يلعب شريف للزمالك وكذلك رمضان صبحي".