أعلن وزير الاتصالات السوري، إياد الخطيب، اليوم السبت، انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا بسبب عطل فني في الكبل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس.





وفي فبراير الماضي، أقرت الهيئة السورية الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد قائمة تتضمن شرائح استخدام الإنترنت لمشتركي الخدمة في البلاد.





وتعاني سوريا من زحام الحزمة الدولية لخدمة الإنترنت جراء الارتفاع الكبير في كلفتها، قياسا بالعائد الذي تحققه من وراء بدلات الاستخدام من قبل المشتركين.



