أخبار الرياضة.. قرعة كأس العالم لكرة اليد بالأهرامات.. أحمد حسن ينتقد شوبير.. موعد الإعلان عن انضمام رمضان صبحي لبيراميدز

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:

تتجه أنظار مليار ونصف المليار مشاهد من محبي كرة اليد في القارات الخمس صوب منطقة الأهرامات بالجيزة اليوم السبت، وتحديدا في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة لمشاهدة فعاليات قرعة بطولة العالم للرجال لكرة اليد التي تستضيفها مصر في نسختها رقم "٢٧" وتقام خلال الفترة من ١٤ وحتى ٣١ من يناير المقبل بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لليد.