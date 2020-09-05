حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية





وأشارت المصادر إلى انتظام الحركة المرورية تماما على الطريق الدائري بكامل قطاعاته بدون تأثيرات على الحالة المرورية.





واستقرت الحركة المرورية على الطريق الدائري بمناطق المعادي والمنيب حتى الكونيسة، لا سيما وصلة المريوطية ووصلة أكتوبر بالاتجاهين.





كما تستقر الحركة على الطريق بمناطق القطامية والقاهرة الجديدة حتى مناطق السلام والمرج وصولا لمخارج طريق الاسكندرية الزراعي.





ويشهد الطريق استقرار تام بمناطق مسطرد وباسوس والقومية العربية حتى التقاطع مع محور ٢٦ يوليو ومناطق كرداسة.





وتستقر الحالة المرورية على محور ٢٦ يوليو بالاتجاهين في القادم والمتجه من وإلي مناطق الشيخ زايد ومناطق ميدان لبنان.





ويشهد الطريق الدائري الأقليمي سيولة مرورية تامة، مع استقرار الحركة على محور روض الفرج، ومحور الضبعة.





وتستقر الحالة على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطرق البحر الأحمر الصحراوية.

استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم السبت على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.