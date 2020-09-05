بريطانيا.. استعدادات لعقد جولة جديدة من المحادثات مع أمريكا الأسبوع المقبل بشأن اتفاق تجاري

تعطي بريطانيا أولوية لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة حيث تسعى لصياغة علاقات عمل جديدة في أنحاء العالم بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي وخروجها من كافة الاتفاقيات التجارية التي تفاوض عليها بروكسل.





وبحسب جريج هاندز الوزير بوزارة التجارة البريطانية، فإن الجولة الجديدة ستعقد في الثامن من سبتمبر الحالي وكشف عن وجود محادثات مع الحزبين الأمريكيين الرئيسيين قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل وتلقي انتخابات الرئاسة الأميركية بظلالها على توقعات إبرام اتفاق أمريكي واحتمال تولي إدارة جديدة بأولويات جديدة لكن هاندز سعى للتقليل من أهمية تلك المخاطر.





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وأكد هاندز أن أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس والحكام من الحزبين في مختلف أنحاء الولايات يدعمون اتفاق تجارة حرة مستقبلا بين بريطانيا والولايات المتحدة.





وفي وقت سابق قالت وزارة التجارة البريطانية إن المحادثات مع الجانب الأمريكي بشأن اتفاق تجارة حرة تواصل تحقيق تقدم إيجابي في العديد من الجوانب التي يغطيها الاتفاق لكن مصادر حكومية استبعدت التوصل لاتفاق شامل قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.



