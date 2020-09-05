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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 5 -9- 2020 والقنوات الناقلة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية
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إسراء أشرف
تقام اليوم السبت، 5 سبتمبر 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 5 سبتمبر 2020، على النحو التالي:

الدوري المصري

أسوان  X  سموحة - 06:00 مساءً - أون تايم سبورتس.


دوري الأمم الأوروبية

مقدونيا الشمالية X أرمينيا - 03:00 مساءً - 

جبل طارق X سان مارينو - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

أيسلندا X إنجلترا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.

إستونيا X جورجيا - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.

إذربيجان X لوكسمبرج- 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.

قبرص  X   الجبل الأسود - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

الدانمارك  X  بلجيكا- 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.

البرتغال  X  كرواتيا- 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 2.

السويد X  فرنسا- 08:45 مساءً - بي إن سبورتس 1.
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