AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بلجيكا في ضيافة الدنمارك بـ دوري الأمم الأوروبية.. الليلة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
Advertisements
محمد السعيد
يحل منتخب بلجيكا ضيفا ثقيلا على نظيره الدنمارك، اليوم السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.


ويسعى منتخب بلجيكا بقيادة نجمه إيدين هازارد لتحقيق فوز عريض في مباراة الليلة، لاعتلاء صدارة المجموعة مبكرا.


في المقابل، يطمح منتخب الدنمارك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أفضل منتخب في العالم، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الأخير.


وتقام مباريات مسابقة دوري الأمم الأوروبية بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.


ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري الأمم الأوروبية؛ إنجلترا مع آيسلندا، في تمام السادسة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتخب انجلترا يحدد موعد مواجهة ويلز وديا

دوري الأمم الأوروبية.. موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا اليوم والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

خالد النبوي: محمد صلاح تفوق على محمود الخطيب وحسن شحاتة

وزير خارجية السودان: بومبيو وضع الإزالة من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع

إكرامي: مرتضى منصور صديق.. ورمضان صبحي ضحى من أجل الأهلي

أكبر بيت دعارة في أوروبا يعلن إفلاسه

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته ليحرم اخوته من الميراث.. رد حاسم من الأزهر

اجتياز لقاح كورونا الروسي الاختبار الأولي يثير مخاوف العلماء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور