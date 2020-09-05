بلجيكا في ضيافة الدنمارك بـ دوري الأمم الأوروبية.. الليلة

يحل منتخب بلجيكا ضيفا ثقيلا على نظيره الدنمارك، اليوم السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.









ويسعى منتخب بلجيكا بقيادة نجمه إيدين هازارد لتحقيق فوز عريض في مباراة الليلة، لاعتلاء صدارة المجموعة مبكرا.









في المقابل، يطمح منتخب الدنمارك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أفضل منتخب في العالم، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الأخير.









وتقام مباريات مسابقة دوري الأمم الأوروبية بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.









ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري الأمم الأوروبية؛ إنجلترا مع آيسلندا، في تمام السادسة مساء.