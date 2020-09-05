بالفيديو كونفرانس.. شطة: حسم مصير مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في الاجتماع القادم للكاف

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن مصير تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.





ويلتقى فريق الأهلى نظيره فريق الوداد البيضاوي فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.





وقال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"أتابع الضغوط المغربية على الكاف من أجل تأجيل موعد مواجهات نصف نهائى دورى ابطال افريقيا و ترحيلها الى شهر أكتوبر القادم".





وأضاف:" حتى الان لا يوجد اى قرار رسمي بتعديل مواعيد مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.





ولفت الى أن القرار النهائى سوف يتم اتخاذه في الاجتماع القادم الكاف وذلك عبر الفيديو كونفرانس والإعلان عنه بشكل رسمي.





يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن عن جدول مباريات الدورى المحلى على أن يواجه الوداد البيضاوي نظيره الرجاء يوم ٢٤ سبتمبر الجارى قبل لقاء الزمالك والرجاء ب ٢٤ ساعة فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.