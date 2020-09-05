تنفيذ 25 قرار إزالة مخالفات بناء في شمال سيناء

نفذ مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، 25 قرار إزالة في اليوم الثالث لحملة إزالة مخالفات البناء بمنطقة ابني بيتك ، حتي الطريق الدائري ، وذلك تنفيذا لأعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضى الزراعية .
وقد تم تحرير محاضر للمتعدين والمخالفين للقانون وإحالتها إلى النيابة العسكرية طبقًا لقرارات رئاسة مجلس رئاسه الوزراء وتنفيذا للقانون .
وناشد رئيس المجلس الأهالي سرعة التصالح في المباني غير المرخصة الواقعة في نطاق مدينه العريش.
واكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، ضرورة التصدي لكافة التعديات على أراضي الدولة، والانتهاء من تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين في استغلال الأراضي، وذلك خلال ستة أشهر طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية مؤكدًا على تفويض رؤساء مجالس المدن في إصدار قرارات الإزالة للمباني المخالفة.
وقال إنه يتم تقديم تيسيرات كبيرة أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، حيث قامت مجالس المدن بتشكيل لجان ابتدائية لتثمين الأراضي من خلال تقسيم المدن إلي قطاعات، وبعد وضع قيمة للمتر قامت اللجنة العليا لتثمين الأراضي بالمحافظة بخفض القيمة.
كما تم تخفيض سعر المتر مرة أخرى بنسبة 25% خلال فترة السماح حتى 15 سبتمبر الجاري مراعاة لظروف المواطنين ، حيث أن أسعار التصالح بشمال سيناء أقل من كل المحافظات.
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وقد تم تحرير محاضر للمتعدين والمخالفين للقانون وإحالتها إلى النيابة العسكرية طبقًا لقرارات رئاسة مجلس رئاسه الوزراء وتنفيذا للقانون .
وناشد رئيس المجلس الأهالي سرعة التصالح في المباني غير المرخصة الواقعة في نطاق مدينه العريش.
واكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، ضرورة التصدي لكافة التعديات على أراضي الدولة، والانتهاء من تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين في استغلال الأراضي، وذلك خلال ستة أشهر طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية مؤكدًا على تفويض رؤساء مجالس المدن في إصدار قرارات الإزالة للمباني المخالفة.
وقال إنه يتم تقديم تيسيرات كبيرة أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، حيث قامت مجالس المدن بتشكيل لجان ابتدائية لتثمين الأراضي من خلال تقسيم المدن إلي قطاعات، وبعد وضع قيمة للمتر قامت اللجنة العليا لتثمين الأراضي بالمحافظة بخفض القيمة.
كما تم تخفيض سعر المتر مرة أخرى بنسبة 25% خلال فترة السماح حتى 15 سبتمبر الجاري مراعاة لظروف المواطنين ، حيث أن أسعار التصالح بشمال سيناء أقل من كل المحافظات.
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