6 سنوات في أدراج المحاكم.. العليا تنتصر للدولة وتفصل عمالا رفضوا تحصيل أموال البريد

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، ببراءة ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد، وقضت بفصلهم من الخدمة؛ لأنهم أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد.





صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة.







وأكدت المحكمة، أن ثلاثة من العاملين بالهيئة العامة للبريد، وهم (س.ح.ح) مساعد مكتب بريد أبو رجوان قبلى و (ع.ع.ع) رئيس قسم التسويق بمنطقة بريد جنوب أكتوبر و( ر.ع.خ) موظف بمكتب بريد أوسيم بمنطقة شمال أكتوبر أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد أيام ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ فبراير ٢٠١٤.





كما أنهم اعتصموا أمام مركز الحركة الفرعى خلال تلك الأيام مما أدى إلى تعطيل العمل به، قاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية وتعطيل العمل بها وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.