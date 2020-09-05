بعد غرق طفل صغير.. النيابة تستدعي منقذي حمامات السباحة بنادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام النيابة العامة باستدعاء المنقذين الذين كانوا مكلفين أمس، الجمعة، بالعمل على حمامات السباحة داخل نادي الزمالك من أجل التحقيق معهم في واقعة غرق طفل صغير.









وشهدت الساعات القليلة الماضية داخل نادي الزمالك، تعرض طفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف السنة، للغرق بأحد حمامات السباحة الموجودة داخل مقر نادي الزمالك.









وأوضح المصدر أن النيابة قامت باستدعاء "ياسر"، موظف نادي الزمالك المسئول عن الكاميرات والتحفظ على شرائط الكاميرات الخاصة بحمام السباحة محل الحادثة.









وقال إن شريف حسين، نائب مدير عام النادي، ووفدا من الشئون القانونية بالنادي توجهوا إلى مقر النيابة لحضور التحقيق مع الموظفين، ثم توجه شريف حسين بصحبة البعض إلى مستشفى الشرطة الذي يوجد به الطفل الغريق محاولة لتهدئة الأجواء، فيما قامت إدارة الشئون القانونية بإجراء تحقيق عن الحادثة ومعرفة من المتسبب في الإهمال الذي أدى لغرق الطفل الصغير.









وأضاف المصدر أنه سيطرت حالة من الغضب الشديد على أعضاء الجمعية العمومية لحظة استخراج الطفل الغريق من حمام السباحة، وقيام بعض أعضاء الجمعية العمومية بالمشاجرة مع أفراد الأمن موجهين لهم تهمة الإهمال والعبث بأرواح الأطفال.









وقال أحد شهود العيان داخل الزمالك، إن الطفل تم نقله إلى مستشفى الشرطة بمنطقة العجوزة في محاولة لإنقاذه، مشيرًا إلى أن حالته كانت خطيرة للغاية.