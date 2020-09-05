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الأوقاف: توزيع 15 طن لحوم أضاحي.. غدا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
توزع وزارة الأوقاف 15 طن من لحوم الأضاحي غدًا الأحد،وذلك على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الإسكندرية – الدقهلية – بني سويف – المنيا – جنوب سيناء)، بواقع  (3) طن لكل من محافظة (الدقهلية – بني سويف – المنيا)، و (4) طن لمحافظة (الإسكندرية)، و (2) طن لمحافظة (جنوب سيناء).  وذلك للأسبوع الخامس على التوالي .

ووصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 489 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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