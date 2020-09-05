الأوقاف: توزيع 15 طن لحوم أضاحي.. غدا

توزع وزارة الأوقاف 15 طن من لحوم الأضاحي غدًا الأحد،وذلك على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الإسكندرية – الدقهلية – بني سويف – المنيا – جنوب سيناء)، بواقع (3) طن لكل من محافظة (الدقهلية – بني سويف – المنيا)، و (4) طن لمحافظة (الإسكندرية)، و (2) طن لمحافظة (جنوب سيناء). وذلك للأسبوع الخامس على التوالي .





ووصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 489 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.



