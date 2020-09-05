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أتحدى أي شخص منهم أن يكذبني.. عضو الأعلى للشئون الإسلامية: الإخوان سرقوا النجف الأثري بمسجد الحسين

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:13 م
الجماعات الإرهابية
الجماعات الإرهابية
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هاجر إبراهيم
قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إحدى جرائم جماعة الإخوان الإرهابية في العام الذى حكمت فيه، كانت سرقة النجف الأثرى الموجود بمسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بسرقته لحساب شركة تركية، متحديا الجماعة الإرهابية أن تنفي ما قاله.

وأضاف "هندى"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن النجف الذى تمت سرقته كان إهداء من الخديوى إسماعيل وبعض أسرة محمد على لمسجد الإمام الحسين، موضحا أن الدولة فى تلك الفترة قامت بإحلال وتجديد المساجد.
 
وتابع أن هناك لجنة رئاسية متخصصة يرأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق؛ لتنمية وتطوير مال الوقف، والذى زاد خلال السنوات السبع السابقة أكثر من الضعف، ووصل إلى ما يقرب من مليار و400 جنيه.

وأكد أن الجماعة عندما تولت الحكم كانت تريد إنشاء مشروع مشبوه من دون بيع مال الوقف، لافتا إلى أن الجماعة فى تلك الفترة كانوا يريدون أن يبيعوا هذا المال المخصص لعمارة بيوت الله والمساجد.

وأشار إلى أن ميزانية عمارة المساجد زادت خلال السنوات السابقة إلى يقرب من مليار وأكثر، حيث تم إنشاء حوالى 6000 مسجد جديد، متابعا أنه من ضمن المشروعات التى تقوم به الدولة فى المدن الجديدة بها العديد من المساجد هناك.

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