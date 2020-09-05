فرج عامر: الرئيس السيسى دائما يضرب المثل والقدوة فى مواقفه الإنسانية تجاه شعبه

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يضرب المثل والقدوة فى العمل ليلا ونهارا من أجل تحقيق التنمية الشاملة، فى جميع أنحاء البلاد وأيضا دائما يضرب المثل والقدوة فى المواقف الإنسانية تجاه شعبه بصفة عامة وتجاه الفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم.





وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس السيسى لا يعرف الإجازات والراحة وأنه منذ أن تولى مسئولية الحكم فى مصر ونراه حتى فى أيام الإجازات وأيام الجمعة أسبوعيا يتفقد ويتابع مختلف المشروعات داخل الدولة، مشيدا بتفقد الرئيس السيسى لمنطقة شرق القاهرة أمس الجمعة والتى شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر وتكليفه للحكومة لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.





وتابع: "وحرص الرئيس السيسى على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين، بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل وتشديده أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين".





ووجه المهندس محمد فرج عامر، تحية قلبية إلى الرئيس السيسى على موقفه الإنسانى رفيع المستوى لاستجابته الفورية لإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع إلى طلبها للعلاج موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.





وأكد أن المصريين لأول مرة فى تاريخ مصر يرون رئيسا يتابع بنفسه ومن على أرض الواقع ومن خلال جولات مفاجئة لمختلف مواقع العمل والإنتاج حتى فى يوم الجمعة.