برلمانى: إقامة الدعاوى القضائية بمنصة مصر الرقمية سيحل مشكلة تأخر القضايا أمام المحاكم

قال النائب احمد بدران البعلى ، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن إطلاق الدولة المصرية لمنظومة التحول الرقمى يعتبر بمثابة خدمة للمواطن فى كل المجالات.





وأشار البعلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إقامة الدعاوى القضائية بمنصة مصر الرقمية سيساهم فى حل مشكلة تأخر القضايا المنظورة أمام المحاكم ، مؤكدا أنها ميزة جيدة نشجعها.





وقدم وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الشكر للقيادة السياسية على مجهوداتها الكبيرة فى تطبيق منظومة التحول الرقمى.





وكان قد قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه يستهدف إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بعد عبر منصة مصر الرقمية من خلال 3 مراحل.





وأضاف المستشار عمر مروان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن المحاكم الاقتصادية يمكن للمحامين والأفراد والشركات تسجيل الدعاوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي سوف يكون قريبا.





وتابع وزير العدل: نستهدف تطبيق عملية التقاضى أون لاين فى المحاكم الاقتصادية قريبا قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية.





وأوضح المستشار عمر مروان أن الشق الجنائي عبر منصة مصر الرقمية تم البدء التجريبي فيه بمحافظة بورسعيد، وقريبا سننتقل إلى باقى محافظات القنال تدريجيا.





وأشار إلى أن إجراءات إقامة الدعاوى ستتم على 3 مراحل بداية من إقامة الدعوى ومناقشتها حتى مرحلة التقاضي عبر منصة مصر الرقمية.