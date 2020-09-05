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رياضة

فايلر يرحب بتأجيل مباراة الوداد في دوري الأبطال.. ويركز في الدوري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:39 م
فايلر
فايلر
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عبدالله هشام
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن أن الجهاز الفني للفريق يرحب بتأجيل مباراته مع منافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا. 

وأضاف المصدر، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، يركز حاليا على حسم بطولة الدوري مبكرًا، ولا يشغل تفكيره بموعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أو تأجيلها. 

وكان ذلك بعد تردد أنباء قوية عن اقتراب تأجيل مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي في نصف نهائي بطولة أفريقيا؛ بسبب إصابات فيروس كورونا التي ضربت لاعبي الفريق في الفترة الماضية. 

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي حدد يوم 26 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة مباراة نصف نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 أشهر؛ على خلفية انتشار فيروس كورونا، وتوقف جميع الأنشطة الرياضية على مستوى العالم.

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