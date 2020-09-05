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سيارات

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:57 م
جيتور jetour x70
جيتور jetour x70
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اشرف عطية
العديد من محبي السيارات يبحثون عن أحدث السيارات الموجودة في مصر، خصوصا السيارات الكبيرة والعائلية الـ suv للوصول إلى أرخص السيارات في هذه الفئة، خصوصا أنها تمتاز بالمساحة الكبيرة وارتفاعها عن الأرض وتعتبر من أفضل فئات السيارات العائلية.


وفي هذا السياق، نطرح عليكم اليوم مواصفات السيارة جيتور jetour x70s والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv وهي صينية المنشأ وتعتبر أرخص سيارة suv في مصر.


السيارة جيتور jetour x70 متاحة بصف ثالت للكراسي، مما يعني أنها بسبعة مقاعد وتأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو 147 حصانا متصل بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات.
 

جيتور X70
تأتي السيارة jetour x70 بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن، أهمها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ووتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وايرباج ونظام مراقبة الإطارات.


وتأتي السيارة جيتور x70 بنظام المساعدة عند المنحدرات، وبها كاميرا خلفية ونظام تحزير عن مغادرة الحارة المرورية لتنبيه السائق والوصول لأعلى معدلات الأمان.
 

السيارة جيتور x70 متاحة بنظام البصمة ونظام الكشف عن النقطة العمياء ونظام الدخول الذكي، ونظام مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة والعديد من وسائل الترفيه الأخرى وتارة مالتي متعددة الوظائف.


تبدأ أسعار السيارة جيتور jetour x70 في مصر من 298.000 جنيه حتى 328.800 لأعلى فئة.
أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور
أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور
أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور
أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور
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