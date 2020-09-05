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مظاهرات فى إسبانيا للمطالبة بإجراءات سلامة أقوى قبل العودة للمدارس.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:43 م
مظاهرات فى أسبانيا
مظاهرات فى أسبانيا
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات لوجود مظاهرات فى إسبانيا للمطالبة بإجراءات سلامة أقوى قبل العودة إلى المدارس.

واقتربت إسبانيا يوم الجمعة من تخطي عتبة النصف مليون إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل 4503 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 498989، وهي الأعلى في غرب أوروبا.
 
وعلى الرغم من ذلك، فإن الموجة الثانية من الإصابات أقل فتكا مقارنة ببداية تفشي الوباء، فضلا عن تباطؤ معدلات العدوى مقارنة بالزيادة اليومية التي بلغت أكثر من 10 آلاف الأسبوع الماضي. ويمكن تعديل هذه الحصيلة مع قيام إسبانيا بتحديث إحصاءاتها بأثر رجعي.
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