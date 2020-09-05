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توك شو

مفيش استجابة.. نداء عاجل من مؤسس غيث: ساعدونا وشوفوا المشردين

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:06 م
المشردين
المشردين
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فرح علاء الخولي
قال محمود عبدالعزيز، مؤسس فريق "غيث" لمساعدة المتضررين من كورونا والمشردين، إن فكرة المبادرة كانت من خلال جروب خاص على "الفيسبوك" وكان على مستوى محافظة الفيوم لمواجهة فيروس كورونا، وكانت هناك استجابة كبيرة من الشباب بالمحافظة.

وتابع محمود عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد2"، أنهم كانوا يقدمون في البداية خدماتها للحالات المصابة سواء بالعزل المنزلي او المستشفيات وكان ذلك بشكل مجاني، وأيضًا تكفين ودفن حالات الوفاة ممن ليس لهم اقارب او متخوفين من انتقال العدوى.

واضاف ان المبادرة قائمة على الجهود الفردية، معقبًا: "مكناش لايقيين استجابة ولا دعم"، مشيرًا إلى أن المبادرة تضم كل الطوائف والفئات، موضحًا: "احنا بنغسل مسلمين ومسيحيين مبتفرقش".

واوضح ان معظم المشردين كانوا يرغبون في العودة الى الشارع والشحاذة لانهم كانوا يكسبون من ورائها عائدا ماديا كبيرا، وغيرهم يعانون من امراض نفسية، لافتًا الى ان تلك الحالات تكون غير مهيئة للشغل سواء لحاجتهم المادية او أمراضهم النفسية.

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