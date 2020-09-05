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حوادث

مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار منزل بسوهاج

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:24 م
انهيار منزل
انهيار منزل
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سوهاج - قسم المحافظات
لقيت طفلة مصرعها وأصيبت سيدتان؛ إثر انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد، بقرية أولاد سلامة التابعة لمركز المنشأة بسوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة بورود إشارة من إدارة النجدة بانهيار منزل مكون من طابقين بقرية أولاد سلامة دائرة المركز.

وبالانتقال تبين إنهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد ومأهول بالسكان.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من إنقاذ ليلى حسن خلف الله، 30 عامًا، ربة منزل، مُصابة بكسر بالساق اليسرى، وزينب محمد حسن، 60 سنة، مُصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالتهما.

كما تمكن رجال وحدة الإنقاذ البري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمركز المنشاة، من استخراج جثة الطفلة سلمى محمد أحمد، عام واحد، من تحت انقاض المنزل المُنهار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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